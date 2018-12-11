Учёные выдвинули решение конфликта Хаббла

Последние исследования самого старого света и звука в космосе указывают на то, что объяснить неразрешенную научную загадку могут не систематические ошибки, а новая физика.

После большого взрыва Вселенная заполнилась горячей плазмой, энергетической взвесью излучения и частиц. И эта взвесь не была однородной, её плотность и давление в разных местах различались, благодаря чему материя перемещалась. По словам космолога Ллойда Нокса, при этом перемещении возникали звуковые волны, настолько интенсивные, что их отголоски улавливаются даже сейчас. Эти отголоски, найденные в реликтовом микроволновом излучении, были проанализированы с помощью основ физики, которые применяли при изучении структуры Солнца. Изначальное звучание было настолько точно измерено, что полученные цифры, названными постоянной Хаббла, легли в основу всех нынешних представлений о космосе.

Но значения, полученные из исследований древнего звука, не совпадали с результатами исследования света далёких космических тел. Между этими значениями обнаружилось различие.

По мнению Нокса, наиболее убедительное объяснение состоит в том, что ранняя Вселенная расширялась несколько быстрее, чем было рассчитано ранее. Тогда звуковой горизонт должен быть меньше того значения, которое применялось при теоретических расчётах, и в этом случае расчёты постоянной Хаббла перестают разниться. Но при этом возникает вопрос о том, что ускорило расширение Вселенной в достаточной степени, создать такую погрешность.

Космолог считает, что исследования в этом направлении могут привести к открытию новых компонентов в «тёмной» части Вселенной. Конфликт с постоянной Хаббла приоткрывает ту грань Вселенной, которую прежде не удавалось обнаружить. По словам его коллеги Венди Фридман, исследователи могут стоять на пороге открытия новой фундаментальной физики.