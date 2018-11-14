Космическая яхта для туристов будет создана в России

Российские компании работают над созданием космических яхт для туристических суборбитальных полётов.

Как рассказал РИА Новости генеральный конструктор научно-производственного объединения «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак, первые туристические полёты в космос на космических яхтах планируются уже в ближайшие 5 лет. Новая разработка инженеров уже получила название «Космическая яхта Селена», а работа над ней длится около двух лет. Однако во всеуслышание о ней заговорили только сейчас.

Инженеры, работающие над яхтой, планируют обеспечить своё «детище» способностью подниматься в воздух на манер самолёта с обычного аэродрома. Согласно их задумкам, максимальная скорость челнока при выходе в космос на высоту в 120-140 км будет достигать 3,5 маха. Спустя определённое время корабль будет входить обратно в земную атмосферу со скоростью 0,85 маха.

В настоящий момент специалисты производят необходимые расчёты, определяют оптимальное время нахождения на околоземной орбите, траекторию полётов. Ожидается, что специалисты соберут 3 корабля, каждый из которых будет вмещать до 6-ти пассажиров. Кроме того, аппарат будет беспилотным, но для спокойствия пассажиров предусмотрено наличие в полётах пилота-специалиста.

Стоимость такого полёта для одного пассажира будет достигать $200-300 тыс.