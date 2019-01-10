Британский ученый назвал три главных правила похудения

Сегодня, 10:20 \\ Наука / От редакции

Он считает, что чаще всего люди ищут решение по сбросу лишнего веса в преддверии весны, поэтому решил рассказать о них больше именно сейчас.

 Учёный Кевин Дейтон отмечает, что похудеть может любой человек, и для этого он может дать своеобразную инструкцию. Выводы, о которых он говорит, он сделал во время работы в Университете Лафборо, который базируется в Великобритании. По его словам, существуют три главных правила похудения, соблюдение которых поможет добиться заданной цели.

В качестве первого способа британский ученый назвал необходимость подсчета калорий, потребляемых за день. К слову, на сегодняшний день это легко можно делать с помощью специальных приложений, доступных для скачивания на смартфон или планшет. По словам специалиста, следить за этим фактором нужно каждый день, не позволяя себе расслабляться каждые выходные.

Следующим правилом он назвал присутствие физической активности в жизни человека. Она помогает не только сжигать калории, съеденные за день, но также и помогает справляться с чувством голода. В качестве третьего принципа ученый отметил необходимость время от времени расслабляться, избегая жестких рамок в питании и тренировках, так как это поможет избежать срывов.

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Автор - Мартина Корф
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