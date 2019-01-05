Семь детенышей вымирающего северного кита обнаружены в Атлантическом океане

Американские исследователи обнаружили в прибрежных зонах Флориды и Джорджии семь детёнышей северного гладкого кита, который находится на грани вымирания.

Как сообщает издание The Guardian, обнаруженные в Атлантическом океане в течение зимнего периода семь детёнышей северного гладкого кита обнадёживают специалистов, однако некоторые скептично отмечают, что такого количества для положительной динамики сохранения этого вымирающего вида недостаточно.

Численность особей данного вида китов зоологи исследователи в настоящий момент колеблется в районе 450 штук. Всего лишь для поддержания нынешней популяции самкам необходимо воспроизводить на свет около 16-18 детёнышей ежегодно. При этом последнее появление потомства до этого года наблюдалось в 2011 году, а самки должны рожать в среднем раз в 4 года.

Специалисты отмечают, что по сравнению с другими видами китов, северные гладкие киты после прекращения охоты практически не увеличились в численности.