Кишечные бактерии могут изменить настроение человека при депрессии

Во время депрессии в кишечнике человека меняется микробный состав, который не только способен изменить настроение человека в лучшую сторону, но и который влияет на некоторые функции нервных клеток.

На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что хорошее настроение можно в прямом смысле слова «наесть», а ведь еще 10 лет назад новость о том, что кишечные бактерии могут влиять на наше настроение, ученые восприняли бы скептически. В больнице при Университете Корка профессор Тед Динан пытается определить, что происходит с микробиомами его пациентов, больных депрессией. Ученый Диан утверждает, что определенный образ жизни ослабляет бактерии кишечника и может сделать людей более уязвимыми.

Исследователи из отделения микробиологии и иммунологии университета Лейвена и Центра в Бельгии обнаружили, что определенные виды кишечных бактерий влияют на настроение. Данные исследования проводились на выборке из 1054 человек, ученые рассмотрели и оценили, как связаны те или иные типы микробиоты с уровнем качества жизни и наличием депрессии. У всех была диагностирована депрессия. Также была дополнительная выборка 80 пациентов с депрессией, половина из которых принимали антидепрессанты, и 70 здоровых людей.

У всех участников исследования ученые взяли определенные анализы и исследовали содержащиеся в них бактерии. Выяснилось, что у людей с депрессией, вне зависимости от лечения антидепрессантами, была нехватка бактерий, а вот число бактерий у пациентов с депрессивным расстройством, наоборот, было выше.

Впервые исследования которые дали толчок развитию этой концепции провели в Японии в Университете Кюсю. Сегодня исследователи уверены, что изменение микробиоты кишечника играет серьезную роль в развитии нервных и психических заболеваний, включая аутизм, тревогу и депрессию. Установить недостаток ли микробов вызывают депрессию или сама депрессия снижает количество микробов в организме, а может на то и на другое влияет совершенно другая, третья причина, помогут дальнейшие исследования ученных со всего мира.