Ученые космической организации NASA предупреждают, что астероид 2013 MD8 угрожает человечеству и в ближайшее время может столкнуться с нашей планетой.

Организация по исследованию космического пространства NASA активно занимается изучением планет Солнечной системы и небесных тел, которые могут угрожать Земле. Так, недавно исследователи из Лаборатории реактивного движения сообщили, что обнаружили новую опасность. Огромный астероид, размеры которого превышают 85 метров, приблизится на максимальное расстояние к земной атмосфере уже 19 февраля. Ученые пока определяют возможные последствия, но в худшем случае каменная глыба может угрожать всему человечеству.

NASA предупредила об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом, хотя его опасность экспериментально не доказана. Ранее сообщали и о других небесных объектах, которые ежемесячно приближаются к Земле и пролетают мимо нее. Вероятность столкновения все же существует, но исследователи уверены, что астероид не преодолеет первый слой атмосферы.



