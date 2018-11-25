NASA предупредила об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом

Сегодня, 08:20 \\ Наука

Ученые космической организации NASA предупреждают, что астероид 2013 MD8 угрожает человечеству и в ближайшее время может столкнуться с нашей планетой.

  

 

Организация по исследованию космического пространства NASA активно занимается изучением планет Солнечной системы и небесных тел, которые могут угрожать Земле. Так, недавно исследователи из Лаборатории реактивного движения сообщили, что обнаружили новую опасность. Огромный астероид, размеры которого превышают 85 метров, приблизится на максимальное расстояние к земной атмосфере уже 19 февраля. Ученые пока определяют возможные последствия, но в худшем случае каменная глыба может угрожать всему человечеству. 

 

NASA предупредила об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом, хотя его опасность экспериментально не доказана. Ранее сообщали и о других небесных объектах, которые ежемесячно приближаются к Земле и пролетают мимо нее. Вероятность столкновения все же существует, но исследователи уверены, что астероид не преодолеет первый слой атмосферы.


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Автор - Александра Рождественская
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