Астрономы зафиксировали столкновение двух экзопланет

Сегодня, 20:15 \\ Наука

Почти в 2 тысячах световых лет от планеты Земля, недалеко от созвездия Лебедя, расположилась звезда Kepler-107, которая очень похожа на наше Солнце. У данной звезды имеется 4 известные учёным планеты. Половина планет из этих четырёх привлекла особое внимание учёных: при примерно равных размерах Kepler-107b и Kepler-107c сильно расходятся в массе: одна из них тяжелее нашей планеты в 3,5 раза, а вторая — в 9,4. Это значит, что плотность планеты, которая находится ближе к звезде Kepler-107b, равняется 5,3 г/см3, а следующей за ней Kepler-107c — уже впечатляющие 12,6 г/см3.

 

Такой проблематикой заинтересовались Альдо Бономо, который работает в Туринской астрофизической обсерватории, и компания его помощников. В журнале Nature Astronomy экспериментаторы рассказывали, что раньше небольшую массу Kepler-107b объединяли с расстоянием до материнской звезды: сближаясь с ней в 25 раз больше, чем Земля с Солнцем, планета потеряет огромное количество материи, которая будет унесена звездным ветром. Но здесь бы испарились изначально лёгкие вещества, а средняя плотность планеты могла быть больше.

Как результат, астрономы выдвигают противоположную гипотезу, связывающую аномальную плотность Kepler-107с с прожитой космо-катастрофой. Столкновение с большим телом в небе, вероятно, выбросило в космическое пространство много различного вещества с поверхности, которая включает большую часть силикатных пород мантии. Планета очень быстро уменьшилась. В результате она осталась почти обнаженной, плотное и массивное железосодержащее ядро.

 

Проведенное учеными моделирование подтвердило, что такой сценарий действительно позволяет получить наблюдаемую у далекой звезды картину. По их оценкам, Kepler-107с может состоять из железа на внушительные 70 процентов, и если изложенная авторами картина подтвердится, это будет первым известным свидетельством столкновения экзопланет далеко за пределами Солнечной системы.

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Автор - Александр Фролов
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