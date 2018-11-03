Технологии шагают по Китаю: в Гонконге скоро даже тюрьмы станут «умными»

Сегодня, 17:37 \\ Наука

Обеспечить безопасность и необходимое поведение заключенных, когда они находятся в тюрьме, — нелегкая задача, ведь среди главных угроз — организация контрабанды наркотиков, драки с другими арестантами и даже причинение вреда себе. Для обеспечения порядка в тюрьмах власти Гонконга разработали план использования роботов, умных камер, браслетов и прочих высокотехнологичных устройств.

 

14 февраля Департамент исправительных учреждений Гонконга объявил о планах по разработке «умной тюремной системы». Первым шагом будет тестирование нескольких технологий в небольших масштабах, после чего их будут внедрять уже повсеместно, если те зарекомендуют себя должным образом. По сообщению газеты South China Morning Post, одна из этих технологий — роботизированная рука, которая просеивает экскременты недавно принятых заключенных на предмет контрабандных предметов, прежде всего наркотиков. Технология придется очень кстати: раньше эту задачу выполняли сотрудники тюрьмы с помощью специальных деревянных палок. Стоимость такой технологии достигает 130 тысяч долларов, а ее испытания пройдут уже во втором квартале этого года.

Еще одним нововведением станет браслет для отслеживания показателей тела и местонахождения заключенных, напоминающий фитнес-браслеты. Устройство также будет оповещать надзирателей о малейших изменениях в самочувствии осужденных, в том числе о признаках того, что заключенный мог нанести себе травму.

 

Следить за порядком в исправительных учреждениях будут и специальные системы видеонаблюдения. Одно учреждение, Pik Uk Prison, уже тестирует подобную умную систему: 12 камер имеют «функции видеоаналитического мониторинга», которые могут обнаруживать неприемлемое поведение и автоматически предупреждать надзирателей. Несмотря на практическую пользу, подобные решения вызывают некоторые этические споры. К примеру, две камеры, используемые в Pik Uk Prison,находятся в комнатах для заключенных, и, хотя в тюрьме уверяют, что части видеозаписи туалета «скрыты», остается неясным, как происходит контроль в этот период времени.

Дискуссию вызвали и браслеты: так, некоторые чиновники усомнились в том, как данные будут храниться и использоваться и не будут ли надзиратели злоупотреблять своей информацией и положением, ведь это весьма деликатный вопрос. Использование роботов вместо людей с палками для поиска наркотиков в фекалиях никаких споров не вызвало.

Среднесуточная численность исправительных учреждений в прошлом году в Гонконге составляла 8 303 человека, что немного меньше по сравнению с 8 529 в 2017 году. В 2018-м двое гонконгских заключенных покончили с собой, а 48 других нанесли себе значительные травмы, поэтому, если Департамент исправительных учреждений Гонконга сможет найти баланс между правом на личную жизнь заключенных и их безопасностью, разрабатываемая технология может стать прототипом для умных тюрем будущего.

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Автор - Александр Фролов
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