Учёные создали обновлённый керамический аэрогель

Учёные изобрели новый состав суперлёгкого керамического аэрогеля, выдерживающего самые высокие и низкие температуры.

Такой материал хорошо подошёл бы для того, чтобы изолировать космические аппараты, так как выдерживает все тепловые нагрузки и переносит резкие увеличения и снижения температуры. Такой аэрогель использовали с 1990-х годов, чтобы изолировать научное оборудование, которое устанавливали на марсоходы NASA.

Обновлённая версия того аэрогеля стала в несколько раз прочнее при воздействии больших температур и их перепадах, а также в разы легче своего предшественника.

Данный аэрогель является уникальным по своему составу и микроскопической структуре, что и делает его очень эластичным. При нагреве керамический аэрогель уменьшается, в отличие от других керамик, которые расширяются. Ещё важно, что он уменьшается перпендикулярно по направлению сжатия, что представляет собой удар теннисного мячика об стол, а затем центр мяча перемещается вовнутрь, а не наружу, как это происходит во время сжатия многих других материалов.

Как результат, аэрогель намного эластичнее, не такой хрупкий, чем нынешние керамические аэрогели: он может сжиматься до 5% от своего изначального объема, а затем полностью восстанавливаться, при том, что другие современные аэрогели могут сжиматься только до 20%, а затем полностью восстановливаться. Не учитывая того, что более 99% объема занимает воздух, аэрогель очень прочный, и структурно достаточно прочный по весу. Он может быть изготовлен из разнообразных материалов, включая керамику, оксиды углерода или металла.