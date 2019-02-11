Россияне смогут спастись от кори благодаря испытаниям над китайцами

Сегодня, 14:20 \\ Наука

Новое исследование способов передачи кори в Китае будет ценно для всего мира.

Новое исследование эпидемии кори в Китае имеет далеко идущие последствия для ликвидации инфекции во всем мире, утверждают учёные. Проблема, в частности, затрагивает Россию, где на 100 тысяч человек 3,2 случая заражения. Теперь благодаря испытаниям над китайцами вопрос передачи болезни может стать понятнее, что поможет создать универсальное лекарство не только для китайцев, но и россиян.

Используя новую систему выведенных моделей, исследователи смогли оценить восприимчивость населения к болезни в трех ключевых местах Китая, в период до вакцинации и после. До сих пор динамика передачи кори была неизвестна, что осложняло процесс лечения и спасения человека. Несмотря на широко распространенную вакцинацию, корь остается основной причиной смерти детей во всем мире, и ликвидация кори была особенно сложной в Китае, крупнейшей стране с эндемической передачей кори.

Исследовательская группа собрала подробные данные о ежегодной заболеваемости корью и показателях вакцинации для трех участков. По словам Янга, крупные города в Китае с большим количеством мигрантов привели к эндемической передаче кори в последнее десятилетие. «Наши результаты выявили характеристики, которые, по нашему мнению, имеют решающее значение для понимания нынешней сохраняющейся эпидемии кори в Китае», – сказал Ян.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Ученые показали на видео, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды

 То, какие именно сперматозоиды оплодотворят яйцеклетку, крайне важно, ведь их качество напрямую повлияет на будущего ребенка. Именно по этой причине женский репродуктивный тракт ведет тщательный...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

В недрах Земли обнаружили огромные горные пики и глубокие расселины

 Исследователи пришли к уникальному открытию, изучив данные о мощнейшем землетрясении в...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

«Живое на Марсе»: NASA запечатлели странное пятно рядом с марсоходом

Камеры МКС периодически фиксируют НЛО, однако в этот раз нечто странное заметили на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ