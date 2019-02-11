Россияне смогут спастись от кори благодаря испытаниям над китайцами

Новое исследование способов передачи кори в Китае будет ценно для всего мира.

Новое исследование эпидемии кори в Китае имеет далеко идущие последствия для ликвидации инфекции во всем мире, утверждают учёные. Проблема, в частности, затрагивает Россию, где на 100 тысяч человек 3,2 случая заражения. Теперь благодаря испытаниям над китайцами вопрос передачи болезни может стать понятнее, что поможет создать универсальное лекарство не только для китайцев, но и россиян.

Используя новую систему выведенных моделей, исследователи смогли оценить восприимчивость населения к болезни в трех ключевых местах Китая, в период до вакцинации и после. До сих пор динамика передачи кори была неизвестна, что осложняло процесс лечения и спасения человека. Несмотря на широко распространенную вакцинацию, корь остается основной причиной смерти детей во всем мире, и ликвидация кори была особенно сложной в Китае, крупнейшей стране с эндемической передачей кори.

Исследовательская группа собрала подробные данные о ежегодной заболеваемости корью и показателях вакцинации для трех участков. По словам Янга, крупные города в Китае с большим количеством мигрантов привели к эндемической передаче кори в последнее десятилетие. «Наши результаты выявили характеристики, которые, по нашему мнению, имеют решающее значение для понимания нынешней сохраняющейся эпидемии кори в Китае», – сказал Ян.