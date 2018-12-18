Мачу-Пикчу может исчезнуть из-за бактерий – учёные

Химики и археологи опасаются, что в ближайшее время от древнего города инков ничего не останется, так как гранит, из которого построены здания, активно разрушается бактериями и водорослями.

Свои подозрения относительно будущего Мачу-Пикчу учёные описали в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment. Химик Гектор Мориллас из университета страны Басков в Бильбао отмечает, что, попавшие внутрь монументов микробы и бактерии прикрепляются к граниту и постепенно начинают его разрушать, высасывая все минералы. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что микробы, напротив, защищают Мачу-Пикчу от разрушения, не позволяя каплям дождя и прочим агрессивным веществам попадать на гранит. Морриллас утверждает, что эта версия также верна, как и та, при которой микробы считаются вредителями для древних монументов.

Чтобы установить роль микробов в разрушении или сохранении Мачу-Пикчу, учёные исследовали «Священный Камень» под специальным микроскопом, а также собрали пробы микробов и взяли небольшой кусочек породы. В лаборатории они подробно изучили, кто обитал на «Священном Камне», а также его химический состав. В итоге выяснилось, что микробы проникали внутрь камня на 20-50 микрометров, из-за чего он постепенно разрушался. Сейчас учёные пытаются понять, как можно спасти древний город от разрушения.

Ранее стало известно, что в Китае собираются восстановить один из древнейших городов страны – Яньчжоу. Некоторые работы по восстановлению города будут завершены к 2019 году.