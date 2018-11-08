Ученые создали способный очищать воду с помощью света материал

Сегодня, 15:59 \\ Наука

Он представляет собой двумерную пластину, сделанную из графитового нитрида углерода. Он начинает исполнять свою функцию, когда на него начинает попадать свет.

 Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание Chem, сообщают о новом достижении ученых, которые работали над созданием новой технологии по очистке воды. Свою работу они проводили в научной лаборатории при Технологическом университете Сиднея, проектом руководил китайский профессор Гуайчу Ван.

 Специалист рассказал, что новая разработка — это фотокатализатор, который работает с помощью света. Когда он попадает на пластину, она начинает испускать электроны. Они, в свою очередь, вызывают разрушительные химикалии на основе кислорода, что и приводит к уничтожению микробов.

Ученые уже опробовали созданный ими материал на воде. Они провели эксперимент сначала с емкостью, в которой было 50 миллилитров воды, а после успешного завершения проверили его еще и на сосуде с 10 литрами. Таким образом они подтвердили его способность очищать воду с использованием света.

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Автор - Мартина Корф
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