Учёные изобрели новый метод лечения рака молочной железы

Метод позволяет отслеживать и определять клетки, ответственные за распространение рака молочной железы.

«Клеточное штрихкодирование» — так назвали метод, который изобрели в институте медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл. С помощью него стало известно, как именно химиотерапия сокращает количество вредных клеток (временно), а не устраняет их. Это объясняет процесс возвращения рака. Полученные выводы могут привести к новым методам лечения рака молочной железы - наиболее распространённого рака, затрагивающего женщин.

Большинство смертей от рака молочной железы вызваны распространением раковых клеток от опухоли в кровь и в другие органы. Всё осложняет то, что рак состоит из тысяч различных вариантов клеток с различными характеристиками, которые могут или не могут играть определенную роль в распространении - трудно определить, какие именно клетки ответственны за развитие рака, а их определение играет ключевую роль.

Новый метод позволит перейти от изучения тысяч клеток и их клонов к поиску нескольких вариантов, ответственных за распространение рака. Его точность позволит не только продвинуться вперёд в области исследований рака молочной железы, но и предоставить информацию для разработки целенаправленных стратегий лечения рака — заверяют учёные.