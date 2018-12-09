Ученые выяснили, как слизни жестоко расправляются с лягушками

Сегодня, 14:52 \\ Наука

Австралийские слизни красные треугольники выбрали для собственной защиты довольно «не гуманный» способ.

 Британские биологи Роза Аптон и Джон Гульд, совместно с коллегой Хосе Вальдесом из Орхусского университета в Дании, рассказали, как красные треугольники, обитающие в Австралии, обороняются от лягушек. Ученые обнаружили этот метод еще в 2017 году, однако описали процесс только сейчас. Данная информация опубликована на портале BioRxiv.

 Слизни Triboniophorus graeffei, которых часто называют красными треугольниками из-за характерного орнамента на спине, обитают на ветвях австралийских деревьев и кустарников. Их часто можно встретить в парках и даже в квартирах. Лакомятся они различными водорослями и плесенью. Другие австралийские обитатели, древесные лягушки, с удовольствием питаются красными треугольниками. Однако, совсем недавно, ученые смогли выяснить, какое средство защиты выбрали эти слизни от врагов. При подробном наблюдении за Triboniophorus graeffei оказалось, что они способны выпускать невероятно клейкую слизь. Попадая на такой участок, лягушка моментально прилипает, и сдвинуться уже не может. Что характерно, эта липкая слизь выделяется только тогда, когда этого захочет слизень. В более спокойной обстановке красные треугольники оставляют после себя обыкновенную безопасную слизь. Ученые пытались растворить клейкое вещество в воде, но оно наоборот становилось более клейким.

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Автор - Антон Словацкий
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