Ученые: Слепое обучение помогло врачам проявить лидерские качества

Сегодня, 14:48 \\ Наука

Ученые из Швейцарии поставили эксперимент, в ходе которого выяснилась польза слепой координации действий подчиненных: врачи-педиатры лучше проявили свои лидерские качества, не имея возможности следить за персоналом.

 Эксперимент ученых имел цель дополнительно провести обучение врачей-педиатров оказанию первой помощи детям в экстренных ситуациях при различных заболеваниях сердца. В педиатрических отделениях тренировки по искусственному дыханию и массажу сердца детям с использованием специальных тренажеров происходит редко. Ученые во главе с Майклом Буйком (Женевский детский госпиталь) проверили, как врачи скоординируют действия подчиненных при оказании первой помощи, если им завязать глаза. Выяснилось, что слепое обучение помогло врачам проявить лидерские качества, как пишет Frontiers in Pediatrics.

Врачи были разделены на 12 групп, в каждой – по 4 человека. Каждая из команд выбирала руководителя, которому ученые надевали повязку на глаза. В ходе эксперимента, поделенного на 3 фазы (начальная, активная и контрольная) руководители и их подчиненные сплоченно обучались оказывать первую помощь детям.

По итогам эксперимента ученых слепое обучение помогло врачам проявить лидерские качества. Врачи, которые не могли следить за выполнением своих поручений, повысили свои лидерские качества на 11%, в то время, как их коллеги из противоположной группы, не применяющие слепое обучение, всего на 5%. Авторы эксперимента объясняют это тем, что врачи с повязками на глазах более тщательно контролируют свои действия, так как не могут отслеживать самостоятельно их выполнение. В будущем ученые планируют повторить эксперимент слепого обучения спустя месяц.

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Автор - София Волкова
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