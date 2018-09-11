В недрах Земли обнаружили огромные горные пики и глубокие расселины

Исследователи пришли к уникальному открытию, изучив данные о мощнейшем землетрясении в Боливии 1994 года. По словам геологов, высота некоторых возвышенностей превышает любой горный пик, находящийся на поверхности планеты.

Изучением структуры границы верхней и нижней мантии Земли занялись геологи из Института геодезии и геофизики в Китае. Они приступали к исследованию и в прошлом году, однако не смогли извлечь необходимые данные из сейсмографических записей, так как не имели достаточно мощных компьютеров. Точные данные о высоте подземных возвышенностей учёные получить не могут, однако, как заявил Вэньбо Ву, ни один горный пик на Земле не сможет с ними сравниться.

Во время своей работы геологи смоделировали волновые явления, которые происходят при землетрясениях и приводят мантию Земли и литосферные плиты в движение. «Карта рельефа» мантии планеты получилась достаточно грубой. Учёные не знают, с чем связан столь необычный «рельеф», однако это может указывать на то, что породы почти не перемешиваются с верхними частями литосферы, а значит, не менялись с тех времён, когда образовалась Земля. Анализ полученных данных позволит геологам понять, из чего была сформирована планета. Выводы исследователей представлены в журнале Science.

Ранее учёные также выяснили, что в недрах Земли обитает большое количество зомби-бактерий и других жителей, число которых в несколько сотен раз превышает массу людей, живущих на планете. Подобные исследования помогут получить не только данные о зарождении жизни на Земле, но и возможность её появления на Марсе.