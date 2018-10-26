Ученые создают микроробота, который сможет проникать в человека для лечения

Работы по данной разработке ведутся уже пять лет.

Специалисты компании Vicarious Surgical занимаются разработкой микроаватара, которого можно будет вживлять в пациента. После этого, находящийся в любой точке планеты доктор, при помощи виртуальной реальности сможет управлять данным роботом внутри больного человека, при этом наблюдая организм. Данная информация опубликована на страницах издания TechCrunch.

По словам одного из авторов проекта, специалисты создают микроробота не простейшей формы, а сложной, схожей на человека. «Если у такого робота будут руки и ноги, то он сможет проводить гораздо больше манипуляций в теле заболевшего человека. Камеру можно будет разместить на месте головы», - рассказали представители Vicarious Surgical. Идея стала настолько популярной в мире, что за ее финансирование взялись сразу несколько известных миллиардеров, включая Билла Гейтса. Данный стартап уже собрал более 30 миллионов долларов на дальнейшую разработку.