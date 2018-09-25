Пустынные муравьи обучили роботов ориентироваться по солнцу

Большинство автоматизированных устройств используют спутниковую навигацию для ориентации в пространстве, однако этот метод не всегда применим, поэтому инженеры разрабатывают автономные системы навигации. Стефан Виолле и его коллеги из Университета Экс-Марсель создали робота, использующего для навигации методы пустынных муравьёв.

Глаза пустынных муравьёв имеют особые клетки, улавливающие поляризованный свет. Так они определяют направление. Муравьи могут оценивать пройденную дистанцию, подсчитывая количество шагов и скорость перемещения относительно Солнца. Сопоставляя эти данные, они находят путь обратно в гнёзда. Проанализировав способности муравьёв, французские инженеры создали робота AntBot . Его снабдили оптическим компасом с двумя подвижными фильтрами, что позволяет ему определять направление благодаря поляризованному свету, а так же ультрафиолетовым датчиком, посредством которого он оценивает пройденное расстояние по положению Солнца. Кроме того робот умеет подсчитывать число сделанных шагов и управлять скоростью перемещения. В результате экспериментов установлено, что используя эту систему, AntBot может исследовать окружающее пространство и самостоятельно находить путь к базе. Удаляясь от неё по случайной траектории на расстояние до 15 метров, робот каждый раз находил оптимальный путь к стартовой позиции. Кроме системы навигации, шестиногий AntBot выделяется высокой маневренностью и мобильностью, благодаря чему он способен передвигаться по местности, труднопроходимой для его колёсных «собратьев».

В дальнейшем разработчики планируют усовершенствовать навигационную систему, чтобы AntBot мог ориентироваться на местности при плохой погоде и в тёмное время суток.