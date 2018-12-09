Гены слона помогут вылечить рак – учёные

Эволюция слонов сейчас очень интересует учёных, ищущих «таблетку» от опухолей.

Новые исследования учёных-генетиков помогут найти лучший способ борьбы человечества с раком, от которого, например, в 2015 году только в Европе умерло 1,3 миллиона человек, что составляет более четверти общего числа смертей в 28 странах. Число обнаружения рака со временем только увеличивается, как утверждает доктор Робин Кристофари, учёный из Финляндии. В общем, чем старше человек, тем выше вероятность злокачественной опухоли.

Поэтому, по словам доктора Кристофари, профилактика является ключевым фактором, и в этом слоны могут помочь человеку. Он говорит, что, будучи большими долгоживущими млекопитающими, имеющими гораздо больше клеток, чем человек, они получили больше рисков в появлении опухолей и их лечения.

Сейчас биолог пытается выяснить, почему животное, которое должно быть «натыкано опухолями», на самом деле очень эффективно борется с раком. Скорее всего, в этом слонам помогает ген под названием TP53. Он действует как нейтрализатор опухоли и запускает действие гена, когда присутствуют раковые клетки, приспосабливаясь к их уничтожению или восстановлению. У людей есть только одна копия этого гена.

«Идея состоит в том, чтобы понять, как эволюционировали слоны, чтобы стать настолько эффективными в борьбе с раком, и посмотреть, могут ли эти знания вдохновить инновационную профилактику рака у людей», - говорит доктор Кристофари.

Другим способом снижения риска развития рака является повышение скорости старения, которое заключается в замедлении скорости разрушения клеток с течением времени – это означает, что пожилые люди могут продолжать производить здоровые клетки дольше.