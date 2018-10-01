СМИ: в СССР ученые считали, что Луну создали инопланетяне

Ученые Михаил Васин и Александр Щербаков предполагали, что Луна может быть спутником Земли, который искусственно создали пришельцы. Якобы, миллионы лет назад данный космический объект был местом жительства высокоразвитых цивилизаций.

В СССР не все ученые считали Луну естественным спутником Земли. По данным СМИ, ученые Васин и Щербаков думали, что космический объект создали инопланетяне. По мнению советских исследователей, в данный момент люди видят лишь первозданную поверхность Луны, а ее внутренняя часть изменена.

Якобы, инопланетяне при помощи огромных машин для плавления породы формировали внутри Луны длинные полости. Пришельцы жили на спутнике, который, по мнению ученых, был планетоидом. Васин и Щербаков считают, что в некоторых лунных породах содержатся металлы, которые можно встретить и на Земле (такие как латунь элементы урана с нептунием).

Ученые, жившие в СССР, считали, что Луна влияет на Землю и может стабилизировать наклон планеты к своей орбите. Васин и Щербаков полагали, что «дом пришельцев» может иметь гравитационное воздействие на полюса планеты людей. Конечно же, сейчас такие размышления вызывают у многих ученых недоумение. Однако конспирологи и другие эксперты в области уфологии считают мысли советских ученых очень интересными.