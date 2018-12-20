Ученые: 7000 лет назад на территории Франции появился первый Стоунхендж

Известный всем Стоунхендж впервые появился 7000 лет назад, именно тогда были заложены первые мегалиты на северо-западе и юго-востоке французского государства. К такому выводу пришли шведские ученые, которые подтвердили ранее существовавшую гипотезу.

Суть гипотезы заключалась в том, что сначала монолиты появились во Франции, и только потом благодаря морским путям распространились по Атлантическому побережью. Предположительно каменные сооружения были воздвигнуты древней культурой, представители которой жили на территории Бретани. Подтверждением этого являются результаты радиоуглеродных анализов.

Знаменитый профессор из Гетеборгского университета провел большую работу по изучению более 2000 европейских мегалитов и премегалитических сооружений. В результате анализа выяснилось, что древнейшее захоронение находится в Парижском бассейне. По имеющимся данным, захороненный в некрополе древний человек умер где-то в промежутке между 5061 и 4858 годами до н.э.

Интересен тот факт, что наиболее тяжелые его камни достигают 30-40 тонн. Правда, на данный момент времени все еще остается неизвестным, для каких целей Стоунхендж был построен, хотя и существуют некоторые предположения. Например, некоторые предполагают, что его использовали в ритуальных целях или для астрономических исследований. Но подтверждений этих версий нет.