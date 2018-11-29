Антибиотики бессильны: Ученые воссоздали военную методику лечения суперинфекций

Российские врачи на основе старой военной методики разработали терапию, способную вылечить человека от инфекций супербактерий, против которых бессильны самые современные антибиотики.

Восстановлением старой военной методики лечения тяжелых раневых инфекцией, получившей широкое применение во время Великой Отечественной войны, занялись врачи Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны России вместе с учеными НИИ имени Г.Н. Габричевского. На основе старой методики были разработаны коктейли из бактериофагов. В настоящий момент испытание терапии находится на стадии клинической практики.

Суть данной терапии заключается в использовании бактериофагов – вирусов, которые избирательно поражают только бактериальные клетки. Как рассказал газете «Известия» Алешкин Андрей, руководящий лабораторией клинической микробиологии и биотехнологии бактериофагов при Московском НИИ имени Габричевского, новая терапия подразумевает персонализированное применение бактериофагов, подбираемых с учётов иммунного ответа и локализации инфекционного очага индивидуально у каждого пациента.

Данная методика ушла на второй план после появления антибиотиков, однако в настоящее время самые современные и эффективные антибиотики зачастую бессильны перед супербактериями.

Сейчас перед специалистами института имени Габричевского стоит задача по совершенствованию препаратов на основе бактериофагов для постоянного пополнения коллекции «пожирателей инфекции».