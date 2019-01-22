За порогом смерти: Ученые рассказали о феномене околосмертных переживаний

Американские ученые из частного исследовательского университета Тулейн провели новые исследования и выяснили некоторые закономерности проявления околосмертных переживания (NDE).

Статью с описанием новых подробностей проявления феномена околосмертных переживания опубликовали ученые из Нового Орлеана. Так, по мнению ученых, можно выделить 3 основных типа проявления данного феномена.

Первый тип характеризуется получением пугающего и необычного опыта, чувством потери контроля, что приводит сознание к паническому состоянию. Второй тип околосмертных переживаний, испытываемых при клинической смерти, включает в себя полную изоляцию от всего, одиночество и кромешную тьму. А третий, по их словам, можно охарактеризовать как Ад Данте, описанный в «Божественной комедии», со строгой системой загробного мира в виде девяти кругов.

Как предполагают исследователи, мгла может быть тёмной стороной личности, которую сознание отвергает. В то же время, свет и движение к нему могут указывать на целостность личности и внутреннюю гармонию.

Мэрилин Мендос из психиатрического отделения Медицинского центра Университета Тулейн отметила, что в настоящий момент нельзя сказать, почему у разных людей, переживших клиническую смерть, околосмертный опыт разительно отличается, варьируя от приятного до пугающего, а у некоторых и вовсе отсутствует.