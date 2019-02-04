Психолог назвала главную опасность соцсетей

Сегодня, 13:37 \\ Наука

Психолог из Калифорнии Памела Ратледж назвала серьёзную опасность, вызванную воздействием социальных сетей. Как ни странно, это совершенно не интернет-зависимость.

 

По словам медицинского работника, главной опасностью соцсетей остается распространение дезинформации. В результате этого пользователи Сети теряют способность критически мыслить и отбирать полезную информацию. Кроме этого, люди, зависимые от социальных сетей, теряют навыки живого общения и не справляются с давлением в Сети.

Психолог отмечает, что зависимости от соцсетей как таковой практически не существует. Проще говоря, большинство людей не умеют контролировать своё время, поэтому так долго находятся в Сети. Настоящую зависимость от социальных сетей может определить только врач, в остальных случаях это всего лишь неправильное распределение свободного времени.

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Автор - Мария Ткаченко
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