Психолог назвала главную опасность соцсетей

Психолог из Калифорнии Памела Ратледж назвала серьёзную опасность, вызванную воздействием социальных сетей. Как ни странно, это совершенно не интернет-зависимость.

По словам медицинского работника, главной опасностью соцсетей остается распространение дезинформации. В результате этого пользователи Сети теряют способность критически мыслить и отбирать полезную информацию. Кроме этого, люди, зависимые от социальных сетей, теряют навыки живого общения и не справляются с давлением в Сети.

Психолог отмечает, что зависимости от соцсетей как таковой практически не существует. Проще говоря, большинство людей не умеют контролировать своё время, поэтому так долго находятся в Сети. Настоящую зависимость от социальных сетей может определить только врач, в остальных случаях это всего лишь неправильное распределение свободного времени.