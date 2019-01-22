Учёные назвали лучший подарок на День Святого Валентина

Канадские учёные рассказали о лучшем подарке на День Святого Валентина. Такой презент не только порадует вторую половинку, но и укрепит отношения.

Самыми популярными подарками на протяжении долгих лет остаются цветы, сладости и ювелирные изделия. Однако учёные назвали презент, позволяющий увеличить продолжительность отношений. Как ни странно, им оказались щенки и котята.

Присутствие питомцев в доме активирует родительский образ мышления, в результате чего партнеры демонстрируют переживания тепла и нежности. Со временем это распространяется не только на животных, но и на людей. Ухаживание за питомцами провоцирует работу психологических и физических механизмов, участвующих в родительском поведении.

Канадские специалисты провели исследование, для которого пригласили 92 студентов. Каждый респондент получил набор из десяти снимков с краткими подписями. Так, добровольцам представили фото животных и предметов мебели. Снимки содержали текст, указывающий на нужду в заботе.

Результаты эксперимента показали, что участники, получившие фото животных, демонстрируют большую склонность к длительным и крепким отношениям.