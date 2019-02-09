Квантовый магнит имеет сразу два полюса – открытие

Обнаружение нового магнита пополняет копилку достижений в области квантовых технологий.

Обнаруженное в уране (старое название – ураний) соединение USb2 (соединение урана и сурьмы), так называемый «односторонний» магнит, является новым в том смысле, что оно генерирует магнетизм совершенно иначе, чем любой другой магнит, известный учёным. Электроны внутри магнитов него не склонны направлять свои магнитные поля в одном и том же направлении, поэтому они не могут генерировать магнетизм через их совокупную напряжённость магнитного поля. Тем не менее, электроны в USb2 могут работать вместе, образуя квантово-механические объекты, называемые «вращающимися экситонами».

Вращающиеся экситоны не похожи на обычные частицы, о которых рассказывают на уроках физики и химии: электроны, протоны, нейтроны, фотоны и т. д. Вместо этого они представляют собой квазичастицы, то бишь начинают своё существование только при создании магнитного поля, которое получается в результате взаимодействии групп электронов. Если перевести на простой язык, то в классическом магнитном поле электроны двигаются в противоположных друг другу направлениях. В данном же случае определённая цепь электронов двигается по строго заданной одной траектории, в результате чего и возникают те самые квантовые вращающиеся экситоны.

Но в чём же важность данного открытия? Пополняя копилку достижений в области квантовых технологий, данный магнит даёт огромное преимущество. А состоит оно в том, что магнит на основе USb2 гораздо легче переключается между намагниченным и немагнитным состояниями, чем обычные магниты. Учитывая, что многие компьютеры полагаются на переключение магнитов назад и вперед для хранения информации, вполне возможно, что в один прекрасный день устройства на его основе могут работать гораздо эффективнее, чем обычные магнитные установки.