Два саркофага с признаками римской и кельтской культур обнаружили в Англии

Богато украшенные свинцовые саркофаги, вероятно, вмещают себя знатного римлянина и его ребёнка.

Сделанное английскими археологами весьма интересное открытие являет собой пример слияния сразу нескольких культур – два богато украшенных свинцовых саркофага имеют признаки как римской, так и кельтской культуры. А ещё они обнаружены были в английском графстве Сарри, которое было одной из первых завоёванных римлянами английских территорий во время кампании династии Юлиев-Клавдиев. Один из гробов содержит останки взрослого и младенца, вероятно, матери и её ребенка. Находка предлагает уникальное понимание романо-британского общества и культуры. Свинцовые гробы имеют длину почти 6 футов (1,9 метра) и ширину 2,5 фута (0,5 метра), а также высоту 1 фут (0,35 метра). Обследование двух могил указывает на следы дерева и то, что свинцовые саркофаги были когда-то заключены в бóльшие деревянные, как полагают археологи. Два саркофага сделаны из многочисленных листов свинца, которые были сложены вместе и затем спаяны.

Тот факт, что они были сделаны из свинца, который в то время был бы дорогим, указывает на то, что в них были похоронены представители высших слоёв общества. Быть похороненным в свинцовом гробу было признаком высокого статуса в римской Британии. Бедных обычно хоронили в деревянных гробах или даже вовсе без них. На это указывают ещё пять саркофагов, которые не уцелели ввиду того, что были деревянными.

Как уже было сказано выше, возраст данного захоронения совпадает хронологически со временем завоевания Британии династией Юлиев-Клавдиев. Это самая первая династия римских императоров, которая правила до 68 года до нашей эры и ведёт своё начало с самого Юлия Цезаря. Римская экспансия принесла в Британию много новшеств тогдашней цивилизации, обучив полудиких, по сравнению с римлянами, кельтов полезным зодческим навыкам и постепенно избавив от примитивных первобытных традиций.