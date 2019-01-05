Учёные хотят «нащупать» тёмную материю, закидав космос микроволновками

Обнаружение тёмной материи перевернёт с ног на голову науку, открыв путь к параллельным Вселенным.

Мощная вспышка микроволн в космос должна стать способом обнаружения частиц тёмной материи, называемых аксионами. Эта идея основана на полушуточном предложении Пьера Сикиви и Ариэля Арзы из Университета Флориды, которые выразили желание буквально «закидать космос микроволновыми печками и взорвать их». Благодаря вспышке микроволн учёные надеются записать слабое микроволновое «эхо» от тёмной материи, которая, как считается, существует в более высоких концентрациях в определенных областях Млечного Пути. Аксионы были постулированы (утверждены без нужды в доказательствах) ещё в 1970-х годах, чтобы преодолеть проблему большой ядерной силы, но позже стало понятно, что они могут составлять большую часть тёмной материи в нашей Вселенной. В отличие от некоторых других кандидатов на «должность» тёмной материи, аксионы обладают необычайно чётко определенными свойствами, включая массу не менее одной миллионной доли электронвольта (эВ), что делает их совместимыми с наблюдаемым изобилием тёмной материи, и не более 10 в третьей степени эВ.

Физики уже пытались обнаружить пары фотонов, в которых, по прогнозам, распадаются аксионы. Одной из ведущих групп является эксперимент под названием «Аксион тёмной материи» в Вашингтонском университете в Сиэтле. Во главе с Лесли Розенбергом используется антенна, чувствительная к микроволновым фотонам, которая и должна будет обнаружить энергию аксионов опредёленной массы. Как и исследование Розенберга, необычное предложение Сикиви и Арзы повышает чувствительность к тёмной материи благодаря использованию фотонов с нужной частотой для стимуляции распада аксиона.

Однако, в то время как Розенберг преследует аксионы рядом с устройством - используются виртуальные фотоны, генерируемые сильным магнитом, окружающим микроволновую полость - новая идея заключается в том, чтобы направить мощную вспышку микроволн рядом с Землёй, а затем обнаружить небольшое количество фотонов, движущихся назад вдоль диаметра вспышки после распада аксионов в пространстве.

Но зачем всё это делается? А затем, что обнаружение тёмной материи не просто перевернёт с ног на голову существующие научные теории и выведет понимание устройства Вселенной на немыслимо новый уровень. Если отталкиваться от теории происхождения тёмной материи из параллельных Вселенных, то её обнаружение откроет к ним дорогу.