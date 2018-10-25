Препарат «троянский конь» убивает рак новым способом

Своим воздействием препарат тизотумаб ведотин напоминает действие троянского коня. Лекарство не воспринимается опухолью на раннем этапе как что-то враждебное, что позволяет ему проникнуть глубоко в опухоль и устранить ее изнутри, или как минимум замедлить рост новообразования.

Ученый, один из авторов исследования, пояснил, что препарат «троянский конь» был протестирован на разных опухолях, всего его опробовали на 6 видах. Во всех случаях лекарство показало отличный результат. Оно либо совсем уничтожало опухоль, либо замедляло ее рост. Имеющиеся побочные эффекты легко устраняются. Как отмечают ученые, подобный механизм действия ранее не встречался.

На поверхности почти каждой раковой клетки существует рецептор именуемый «тканевым фактором». Он отвечает за то, чтобы пораженный опухолью организм не смог выжить. Существует антитело, к хвостовой части которого прикрепляется токсичный препарат «троянский конь». Именно это антитело убивает рак новым способом: оно пробирается внутрь, связывается с рецептором, проникая в клетки рака и убивая опухоль внутри.

В тестировании препарата «троянский конь» приняли участие люди с онкологическими заболеваниями мочевого пузыря, шейки матки, яичников, пищевода, эндометрия и немелкоклеточным раком легкого.

Ранее ученые из США в очередной раз напомнили, что угроза злокачественной опухоли все еще существует у женщин, увеличивших грудь с помощью имплантатов.