Ученые: на процесс старения влияют генетика, неправильное питание и стресс

Ученые выяснили, какие факторы влияют на скорость старения организма человека, и дали рекомендации для частичного продления молодости. Данное научное исследование, как известно, длилось около двенадцати лет. Исследование проводилось сотрудниками таких учреждений как Университет Дьюка, Еврейский университет в Иерусалиме и Королевский колледж в Лондоне.

В ходе эксперимента проводилось наблюдение за тысячей добровольцев из города Данидин в Новой Зеландии, родившихся в 1972–1973 годах.

Выяснилось, что основным фактором в процессе старения все-таки является генетика, она занимает примерно 20%. Но, помимо генетики, значительное влияние оказывают занятия спортом, здоровое питание, регулярное прохождение медицинских обследований, а также отказ от курения и даже психологический возраст индивида. Ученые сделали акцент и на том, что постоянные стрессы могут значительно сократить продолжительность жизни. Касательно питания, специалисты рекомендуют максимально снизить потребление сахаросодержащих продуктов, а вместо них употреблять фрукты и орехи.

Вообще тема сохранения молодости стала очень актуальной в последнее время, ученые постоянно работают в этой сфере над новыми открытиями. Например, исследователи нашли способ омолодить мозг примерно на десять лет. Такое открытие сделали ученые из Колумбийского университета. Оказалось, что постоянные аэробные нагрузки могут поспособствовать в улучшении когнитивных функций мозга.