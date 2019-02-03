Археологи обнаружили раковую опухоль возрастом 240 миллионов лет

Опухоль была обнаружена в окаменевших костях беспанцирной черепахи.

Около 240 миллионов лет назад в нынешней Германии у беспанцирного предка современной черепахи развилось вместо панциря нечто другое: разновидность костной опухоли, поразившая одну из задних лап. Окаменелая опухоль, описанная в журнале JAMA Oncology, показывает, что даже в триасовом периоде, примерно в то время, когда появились первые динозавры, животные могли страдать от мутаций в их ДНК, которые привели к раку. Эта находка впечатляет, потому что «рак смехотворно редко встречается в окаменелостях», - говорит руководитель исследования Яра Хариди, палеонтолог Берлинского музея естественной истории. «Большинство раковых заболеваний происходит в мягких тканях, и хотя мы иногда видим признаки патологий мягких тканей на [ископаемых] костях, то это действительно трудно диагностировать».

Исследовательская группа определила, что древняя опухоль представлял собой разновидность рака костей, называемого остеосаркомой периостального отдела позвоночника, которая «выглядит почти так же, как остеосаркома у людей», говорит соавтор Патрик Асбах, врач и радиолог из Берлинского медицинского университета Шарите. Этот специфический тип рака костей поражает в среднем одного из трёх больных с диагностированным раком костей.

Беспанцирная черепаха, у которой обнаружили опухоль, она же Pappochelys rosinae, впервые была представлена миру в 2015 году. В то время вид размером с чихуахуа был провозглашен последней частью головоломки, показывающей, как панцири черепах развивались из уплощенных ребер и живота. кости в бронированные коробки тела они сегодня. Учёные обнаружили несколько и других очень древних видов рака у ископаемых рыб и амфибий, а также доброкачественную опухоль у более старшего родственника млекопитающего, называемого горгонопсидом. Тем не менее, эта новая находка является самым ранним видом рака, когда-либо обнаруженным у амниот, группы, включающей рептилий, птиц и млекопитающих.