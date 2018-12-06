Самая старая птица в мире высидела птенца

В этом ей помогал ее партнер-самец, "роман" с которым она начала примерно 15 лет назад. С тех пор пара была неразлучна.

Накануне сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США оставили на своей официальной странице в социальной сети Tumblr небольшое послание, в котором рассказывается о последних событиях из жизни самой старой птицы в мире. Таковой считают самку альбатроса по кличке Уиздом, которая принадлежит к виду Phoebastria immutabilis. Вместе с сородичами она обитает в северной части Тихого океана, а их размножение происходит на северо-западе Гавайских островов.

В 1956 году там побывал ученый Чендлер Роббинс. Тогда он взял эту птицу и окольцевал. Во время обследования он сделал вывод, что на тот момент ей было не меньше шести лет. Через 46 лет он, проводя осмотр колонии в очередной раз, снова заметил ее по номеру на кольце. И хотя биолог скончался несколько лет назад, его работу продолжили коллеги.

Сейчас Уиздом считается самой старой птицей в мире - на сегодняшний день ей примерно 68 лет, возможно, больше. В прошлом году она отложила яйцо и успешно его высидела вместе со своим партнером. Птенец уже вырос и покинул семейное гнездо. Между тем, в ноябре пернатая снова отложила яйцо, а недавно из него вылупился еще один птенец. Считается, что он стал уже 37-ым для Уиздом.