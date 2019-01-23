Ученые: жирная пища является причиной возникновения рака у молодых мужчин

Вчера, 23:30 \\ Наука

Специалисты продолжают изучать причины рака у разных возрастных групп. На этот раз дело коснулось молодых мужчин. Австралийские ученые из Университета Мельбурна и их коллеги из Института биомедицинских исследований Университета Монаш выяснили, что причиной заболевания раком является употребление мужским населением значительного количества жирных кислот, которые содержатся в мясных продуктах, а также в выпечке и некоторых молочных продуктах.

К такому выводу ученые пришли после сравнения здоровой и злокачественной тканей, было выявлено, что попадание жирных кислот значительно влияет на рост опухоли. Научные исследователи полагают, что предотвращение развития онкологических заболеваний возможно при помощи голодания раковых клеток. То есть процесс можно будет значительно замедлить, если удалить транспортер, который доставляет эти самые кислоты в клетки организма.

Также стоит отметить тот факт, что была обнаружена самая древняя злокачественная опухоль. Ее обнаружили сотрудники Музея естествознания в Берлине, признаки рака кости были найдены у ископаемой черепахи, чей возраст достигает 240 миллионов лет. Основываясь на результатах исследования, можно сказать, что данное злокачественное образование предка современных черепах соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, около 91% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Половина же из тех, кто проходил опрос, считает, что в России получить квалифицированную медицинскую помощь просто невозможно.

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Автор - Алевтина Сергеева
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