Ученые заметили необычный феномен на Солнце, поверхность Земли может сгореть

Сегодня, 10:15 \\ Наука

Опасное явление произойдет, когда на звезде закончится водород.

Английские учены из Нортумбрийского университета провели исследования и пришли к новому выводу. Так, согласно ему, магнитные поля на Солнце начали вести себя иначе. Данные были пересмотрены за последние десять лет.

В результате исследования стало известно, что альвеновские волны, находящиеся во внешнем слое солнечной атмосферы, подвержены действию акустических волн. По словам ученых, волны распространяются и переносят энергию. Также оказалось, что они отвечают за появление солнечного ветра и нагрева солнечной короны до самых высоких температур.

При этом ее в пролом году на официальном Youtube-канале Роскосмоса появился видеоролик, в котором сообщалось, что поверхность Земли сгорит через миллиарды лет, когда Солнце выработает большую часть запасов водорода. Предполагается, что в то время звезда разгорится с новой силой.

Однако если учитывать новые данные можно предположить, что процесс сгорания водорода на Солнце может ускориться, а планете уже будет отведено меньше времени для жизни. В настоящее время, по мнению ученых, солнце на более чем 70% состоит из водорода и почти 25% гелия, которые постоянно находятся пол термоядерными реакциями. Примерно каждую секунду четыре миллиона тон вещества превращается в энергию.

Как отмечают ученые, после того как на Солнце закончится водород, вокруг него начнут образовываться белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Вокруг которых жизни не будет.

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Автор - Матфей Орешкин
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