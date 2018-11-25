Учёные: Грецкие орехи помогают справиться с депрессией

Эксперты из института в Лос-Анджелесе определили, что люди, которые добавили в меню своего питания грецкие орехи, проявляли огромный интерес к окружающему их миру, а также редко подвергались унынию.

Грецкие орехи выступают в составе средиземной диеты, которая была обозначена как одна из лучших для сохранения физического и психического здоровья

К данной работе привлекли более 26 тысяч добровольцев. Людей поделили на несколько групп в зависимости от употребления орехов. Также эксперты учитывали потребление человеком спиртного и сигарет. Как оказалось те, кто потреблял грецкие орешки, по меньшей мере, 24 грамма в день, на 26% меньше сталкивались с депрессией, чем любители других орешков и тех, кто не ест орешки вовсе. К примеру, у любителей грецких орехов прослеживался интерес к активному времяпровождению. Они чувствовали себя менее подавленными и более энергичными. Кроме того, грецкие орехи способствуют улучшению мыслительных действий и замедлению процесса старения.

Намного раньше группа ученых обозначила, что употребление фастфуда в огромных количествах приводит к депрессии. Помимо этого, продукты с высоким содержанием жира и сахара вызывают хронические и воспалительные заболевания.