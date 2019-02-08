Ученые выяснили, стоит ли употреблять пиво с вином

Сегодня, 07:25 \\ Наука

Ученые из Британии выяснили правдив ли миф о том, что употребление пива с вином снижает уровень похмелья на следующее утро. Выяснилось, что народный совет не имеет никакого эффекта. Результаты научных изысканий были опубликованы American Journal of Clinical Nutrition.

 Британские ученые заинтересовались темой похмелья. Исследователь из Кембриджского университета Кай Хенсель рассказал, что в Британии и Германии существуют похожие пословицы о том, что, если во время застолья сначала выпить пиво, а затем вино, то на следующий день можно избежать неприятного похмелья.

В исследовании ученых приняли участие 99 людей, возрастной диапазон которых варьировался от 19 до 40 лет (средний возраст составил 23,9 года). В экспериментальной группе были как мужчины, так и женщины.

Сначала участники эксперимента были разделены на следующие группы: 1) сначала употребляли пиво, затем вино; 2) сначала употребляли вино, затем пиво; 3) употребляли лишь один из двух напитков. Через неделю эксперимент повторили, но участники поменялись местами.

Выяснилось, что на следующий день после обильных возлияний степень похмелья была у всех участников эксперимента практически одинаковой (что в первый день, что при повторном случае).

Ученые сделали вывод о том, что на похмелье влияет не то, в каком порядке пить вино и пиво, а то, насколько опьяненным себя ощущает в этот момент человек.

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Автор - Мария Титова
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