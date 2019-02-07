Ученые нашли способ излечить болезни Паркинсона и Альцгеймера

Международная группа ученых впервые в науке открыла механизм потенциального замещения утраченных нейронов, с помощью которого можно будет полностью вылечить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Об этом рассказал ведущий автор исследования, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Вячеслав Дячук.

В четверг в Кремле его наградят премией президента в области науки и инноваций для молодых ученых.

Дячук открыл новые механизмы развития нервных систем животных. В исследовании также приняли участие специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова и Каролинского института в Швеции.

Он отметил, что нервные клетки у животных почти не делятся.

«На моделях биологии развития, в частности трансгенных мышах, было показано, что есть возможность восстановления нейронов из другого клеточного материала в раннем развитии. И таким клеточным материалом, который способен замещать утраченные нейроны, являются глиальные клетки», — добавил Дячук.

По его словам, это открывает большой медицинский потенциал для лечения заболеваний, связанных с утратой нейронов. Пока исследователи продолжают эксперименты с трансгенными мышами для выяснения деталей данного механизма. Если они окажутся успешными, то ученые будут тестировать глиальные клетки для восстановления нейронов у человека.

Дячук рассказал, что открытие еще не запатентовано. Сроков внедрения открытия в медицину ученый не назвал.

«Нужны дополнительные исследования о молекулярных механизмах перехода глиальных клеток в нейроны, чтобы понять, насколько это безопасно: наш организм при трансплантации этих глиальных клеток может воспринять их как раковые», — отмечает он.

По его словам, если за решение проблемы замещения нейронов возьмется сразу несколько лабораторий, то это приблизит ученых к применению глиальных клеток для терапии заболеваний.

«Мировое сообщество хорошо отреагировало на это открытие, ученые приняли его очень тепло. Данные опубликованы в самых высокорейтинговых журналах, а значит, нам поверили — и это самое главное», — пояснил Дячук.

Он считает, что мировое научное сообщество захочет развивать эту тему.

«Когда дело касается здоровья человека, нужны большие независимые коллективные исследования. Но то, что есть перспектива того, что глиальные клетки могут нам помочь и исправить некоторые "поломки" в развитии нервных систем как в раннем развитии, так и у пожилых людей, это уже факт», — добавил Дячук.