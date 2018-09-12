Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Таяние льдов Гренландии и Антарктики приведет к экстремальным погодным условиям и непредсказуемым температурам на всем земном шаре. Об исследовании группы ученых, опубликованном в журнале Nature, написал научный портал Eurekalert.

Группа ученых из США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Германии проанализировала данные, полученные при моделировании климатических эффектов от таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики, и спутниковые наблюдения.

«Согласно нашим моделям, эта талая вода приведет к значительным сбоям океанических течений и изменит уровень потепления по всему миру», - заявил профессор Ник Голледж, возглавлявший команду ученых.

Согласно модели наиболее быстрое повышение уровня воды произойдет между 2065 и 2075 годами. Как пояснила профессор Наталья Гомез (Natalya Gomez), таяние льдов приведет к изменению температуры воды и циркуляции в Мировом океане, что отразится на температуре воздуха. Гомез отметила, что в некоторых районах, в частности в островных государствах в Тихом океане, уровень воды значительно вырастет, при этом близ самих ледяных щитов уровень воды понизится.

Отмечается, что поступление талой воды в океан приведет к ослабеванию морских течений, в частности Гольфстрима, что в свою очередь приведет к понижению температур на северо-западе Европы и, наоборот, потеплению в Центральной Америке, Восточной Канаде и Арктике.

Ученые также подвергли критике глобальную политику по климату, выработанную в соответствии с Парижским соглашением по климату, так как в ней не учитываются в полном объеме последствия таяния ледяных щитов.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.