Выявить игроманию на ранних стадиях смогут петербургские ученые

Петербургские ученые в группе коллег из Сингапура трудятся над машинным алгоритмом, который в будущем позволит точнее узнать количество людей с игроманией. Раньше размытые данные на эту тему собирались только вручную.

Выявить игроманию на ранних стадиях в будущем смогут петербургские ученые из Университета информационных технологий, механики и оптики. Совместно с сингапурскими учеными они вывели математический алгоритм, который уже научился определять, к какому полу принадлежит игрок. В будущем, анализируя поведение игрока, алгоритм сможет распознать игроманию на ранних стадиях.

Работу комментирует один из петербургских ученых Андрей Фильченков. Он утверждает, что выявление пола созданным учеными алгоритмом – это только начало. В дальнейшем есть надежда, что математический просчет игрового поведения человека сыграет на руку психологам: они смогут на основе полученных данных диагностировать игроманию точнее, а значит – и эффективнее помогать людям.

Положительным окажется такой способ и для разработчиков игр. Петербургские ученые надеются, что их алгоритм выявит не только игроманию, но и позволит игровым компаниям разрабатывать качественные продукты на основе предпочтений пользователей.

Алгоритм для выявления игромании брал за основу время, которое пользователь проводит за играми, какие именно жанры он предпочитает, к каким именно выигрышам в этих играх он стремится. Тестирование алгоритм проходил на пользователях Steam – крупнейшей игровой платформе в мире.