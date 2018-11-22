Викинги любили климат потеплее – исследование гренландских мух

Оказалось, что суровые северяне покинули Гренландию сразу, как только там похолодало.

При произнесении слова «викинг» чаще всего всплывает ассоциация с брутальными скандинавскими воинами в шлемах с рогами, которые смеялись в лицо морозной стуже. Возможно, они так и делали, но новое исследование Северо-Западного университета, подтвердило теорию о том, что когда викинги переплыли бурные северные моря и отвоевали Гренландию у пингвинов в 10-м веке, климат острова был менее беспощадным. Исследование также заявляет, что северяне Гренландию покинули как только там начало холодать. Произошёл этот исход примерно в 15 веке.

Известно, что викинги, возглавляемые Эриком Рыжим (он получил своё прозвище за огненного цвета волосы и особую жестокость в бою), достигли Гренландии между 985 и 986 годами. Общераспространённая теория гласит, что именно изганный из Норвегии Эрик является тем, кто дал Гренландии данное имя (на датском – Grønland, что переводится как «зелёная страна») для того, чтобы привлечь больше поселенцев. И, выходит, Эрик не обманывал насчёт Гренландии. Тем не менее, чтобы раз и навсегда разгадать тайну, команда воссоздала климатическую историю Гренландии за последние 3000 лет, используя керны озёрных отложений, в которых было много мёртвых мух и клопов. Анализ изотопов кислорода на экзоскелетах древних насекомых позволил подтвердить, что в Гренландии был действительно весьма тёплый климат в период между 945 и 1450 годами.

Гренландия имеет историю спорадических поселений различных народов, которые в конечном итоге покинули остров, в том числе и викинги. Кстати, Эрик Рыжий является основателем рода Эрикссонов – его сыновья Лейф и Торвальд считаются истинными первооткрывателями Северной Америки примерно в 1000 году, тем самым опередив Христофора Колумба почти на 500 лет. Что же до Гренландии, то самые ранние известные палео-эскимосские поселенцы прибыли на остров не менее 4500 лет назад и держались тысячи лет. За ними последуют гораздо позже инуиты, происходящие из Аляски, которые ныне составляют большую часть населения острова.