Учёные обнаружили участки мозга, отвечающие за самосознание человека

Исследователи надеются поставить опыты на наркоманах, чтобы подтвердить ещё несколько теорий.

Новое исследование, являющееся результатом сотрудничества учёных из семи мировых стран, позволило выявить паттерны мозга, которые влияют на наше сознание, не полагаясь на самоотчёты или необходимость просить пациентов выполнять определённую задачу, и могут различать сознательных и бессознательных пациентов после травмы головного мозга. Метод, известный как функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ), позволила учёным измерить активность мозга и то, как некоторые регионы «общаются» с другими.

Опыт был поставлен на 53 пациентах в вегетативном состоянии, 59 людях в минимально сознательном состоянии и 47 полностью здоровых участниках. Дело в том, что когда область мозга более активна, она потребляет больше кислорода и нуждается в большем кровоснабжении для удовлетворения своих потребностей. В исследовании утверждается, что данные изменения можно обнаружить, даже когда участники находятся в состоянии покоя, и измерить, как они варьируются по регионам, чтобы создать схемы подключения через мозг. Были найдены два основных паттерна (способа общения) между участками мозга. И вот один из них отражает физические связи мозга, то бишь области, связанные друг с другом напрямую. Его наблюдали у пациентов практически без сознательного опыта [речь идёт о второй группе людей, находящихся в минимально сознательном состоянии]. Этот паттерн представлял собой очень сложные динамические взаимодействия по всему мозгу через набор из 42 областей мозга, которые принадлежат к шести сетям мозга, играющим важную роль в умении познавать и приобретать опыт. Важно отметить, что этот сложный паттерн исчез, когда пациенты находились под глубоким наркозом.

Подобные исследования могут привести к пониманию того, как биомаркеры могут играть решающую роль в принятии человеком решений и формировании его личности. В будущем, возможно, удастся разработать способы внешней модуляции этих сознательных сигнатур и восстановления некоторой степени осведомлённости или отзывчивости у пациентов, которые их потеряли, например, с помощью неинвазивных методов стимуляции мозга, таких как сквозьчерепная электростимуляция.

По словам возглавляющей исследование профессора Давинии Фернандез Эспехо, учёные также надеются в скором будущем провести опыты на мозге как употребляющих наркотики людей, так и видящих осознанные сны. Профессор Эспехо верит, что это поможет ещё глубже разгадать механизмы воздействия на мозг и способность воспринимать окружающий мир.