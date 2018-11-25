Ученые: Астероид шириной 70 метров может столкнуться с Землей

Ученые NASA утверждают, что огромной астероид может угрожать жителям планеты.

Одна из ведущих в мире организаций, занимающихся мониторингом астероидов, подняла уровень угрозы недавно обнаруженного астероида до верхней строчки списка.

Продолжение... «Выхода нет»: Корабли Нибиру уже показались над материковой частью Америки - снято с МКС Жители США сообщают о появлении космолётов в районе штата Техас. И если в 2018 году астероид шириной 70 метров под кодовым названием 2018XB4 попал в ТОП-10 потенциально опасных угроз, то в этом году ученые его поставили на пятое место. Агентство убеждено, что недавние наблюдения указывают на большую вероятность того, что гигантский космический объект может столкнуться с Землей.

Астронавты предупреждают, что прямо сейчас существует небольшая вероятность космического столкновения, но примерно через 20 лет, если астероид 2018XB4 не изменит траекторию своего движения, он может упасть на Землю и погубить множество жизней.