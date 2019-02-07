Учёные стали на шаг ближе к созданию лекарства от болезней Паркинсона и Альцгеймера

Вчера, 22:30 \\ Наука

Международной группе учёных впервые удалось обнаружить механизм потенциального замещения утраченных нейтронов, который в будущем может помочь при лечении нейродегенеративных заболеваний.

Как рассказал старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВА РАН Вячеслав Дячук, открытый ими механизм представляет собой потенциальное восстановление нейронов, что очень важно при лечении таких патологий, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера. Чтобы лучше понять данный механизм, и как можно использовать глиальные клетки, в будущем специалисты из нескольких лабораторий проведут опыты на трансгенных мышах.

Если эксперименты окажутся успешными, то учёные приступят к тестированию глиальных клеток, в ходе которого будут добиваться восстановления утраченных из-за болезни нейронов. «В перспективе это полное выздоровление и возврат к полноценной жизни людей, которые страдают такими заболеваниями», - отмечает Дячук, подчёркивая важность их исследования. Пока открытие не запатентовано, но учёные уже работают над этим.

Нейродегенеративные заболевания до сих пор трудно поддаются лечению, поскольку учёные не могут понять, по какой причине они развиваются. Они активно изучаются, а потому часто исследователи заявляют о новых возможных причинах возникновения, таких как физическая слабость или особая бактерия во рту, а также о способах лечения. Например, недавно учёные заявили, что знаю, как замедлить развитие болезни, от которой страдал Стивен Хокинг.

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Автор - Елена Андреева
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