Эксперты: Из-за постоянного пользования смартфонами человек может потерять функциональность руки

Ученые доказали, что постоянное пользование смартфоном может привести к тяжелым травмам кисти.

Диагностику провели эксперты-ортопеды, обратив внимание на возникновение таких проблем в Индии. Так, жительница индийского города Мысуру Шамбхави Гуптой сообщила, что ее дочь буквально не может держать ручку в руках и жалуется на постоянные боли.

В медицинской сфере эта болезнь называется тендинит – воспаление и дистрофия сухожилий. Из-за постоянного набора текстовых сообщений на мобильном устройстве большой палец деформируется, немеет и больше не может выполнять привычные функции.

Эксперты объясняют это так: при наборе текстовых сообщений палец прикладывает определенные усилия. Такие движения влияют на строение сухожилий, поэтому происходит травматизация руки. Особенно это опасно для детей, чьи кости находятся в состоянии роста и развития. Видимо, из-за постоянного пользования смартфонами человек в будущем может потерять функциональность руки.



