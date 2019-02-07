Рыбу со щупальцами на голове обнаружили в Амазонии

Среди шести видов доселе невиданных сомов некоторые имеют костяные доспехи.

Все новые сомы принадлежат к роду Ancistrus, также известному как шипастый сом. «Мы обнаружили шесть новых видов действительно классных сомов в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. У них есть щупальца на морде, у них есть шипы, которые торчат из головы, почти как когти, чтобы защитить себя и свои гнёзда, и их тела покрыты костяными пластинами, словно доспехами», - говорит Лесли де Соза, учёный по охране природы и ихтиолог из Чикагского полевого музея и ведущий автор статьи.

Эти обитающие в реке рыбы имеют длину всего лишь от семи до пятнадцати дюймов, но наиболее примечательным является то, что у самцов из морд растут щупальца. Учёные полагают, что эти щупальца являются важным атрибутом самца, вроде больших рогов у самцов оленей. Отцы-сомы-анциструсы присматривают за своим молодняком, охраняя гнёзда яиц и отгоняя хищников. А щупальца заставляют потенциальных отцов выглядеть так, будто они знают, что делают. «Идея состоит в том, что, когда самка рыбы видит самца с этими щупальцами, для неё это является сигналом. Для неё это означает, что он хороший отец, способный производить потомство и защищать его», - говорит Лесли де Соза. Это эволюционный ход, который поднимает сомов на совершенно новый уровень.

Никто не знает, сколько ещё неизвестных науке видов обитает в тропических лесах Амазонки. По оценкам учёных, здесь обитает треть всех видов животных и растений в мире. Ещё тысячи видов ожидают открытия. Видя потенциал обнаружения новых видов в Амазонке, учёные поминают, что работа ещё далека от завершения. «Медо одолевает бесконечное любопытство, что за этим изгибом, этим углом, что в том ручье, что я могу найти? Помимо сомов анциструсов, исследование сообщение об обнаружении ещё более 500 подвидов уже известных науке животных. И это, по словам учёных, является лишь каплей в море того, что ещё предстоит найти.