В ЕС рассказали о причинах продления санкций против России

Сегодня стало известно об одной из самых вероятных причин расширения санкций ЕС против Российской Федерации.

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, это решение было принято вследствие построения Крымского моста, который соединяет Россию и полуостров. Кроме того, был расширен перечень лиц, которые не могут совершить въезд на территорию Европейского Союза.

Туск заявил, что список начал действовать сразу после проведения выборов президента России на территории Крыма и начала возведения Крымского моста, не имея на это разрешения украинских властей. Также председатель напомнил, что представители ЕС являются приверженцами независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе приняли решение о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев.