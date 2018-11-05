Унижающие самооценку лица с пачек заставят бросить курить

Люди пришли к выводу, что изображения с лицами, испытующими отвращение и осуждающими за курение на сигаретных пачках, помогут подтолкнуть курильщиков отказаться от вредной привычки.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Journal of Consumer Affairs, считают, что на пачках сигарет можно использовать не только изображения с возможными последствиями на организм, но и отсылки к стигматизации. Дженнифер Джеффри и Мэттью Томпсон из Западного университета в Канаде предложили такую идею после проведенного исследования. Двое людей решили проверить, можно ли вызвать отвращение к вредной привычке, если надавить на самооценку курящего.

В качестве эксперимента они провели онлайн тест с участием 156 добровольцев-курильщиков из Соединенных Штатов Америки, которым показывали коробки из-под сигарет со специальным слоганом «Так люди смотрят на курильщиков» и одной из двух иллюстраций черно-белого цвета: на одной было изображено нейтральное выражение лиц трех человек, а на другой было четко понятно их отвращение. Участникам исследования предоставили возможность оценить, насколько такая пачка заставляет чувствовать вину, стыд, унижение и тому подобное, а также насколько это отталкивает от курения или вовсе заставляет отказаться от этой привычки. Люди, смотревшие на пачки с осужденными лицами сами стали чувствовать себя виноватыми. Статистика показала, что такие курильщики, кто испытывал такие же или подобные чувства, стали реже пользоваться сигаретами или даже отказались от курения. Чем меньше курение для человека было связано с социальной идентичностью, тем сильнее этот эффект.

Дженнифер и Мэттью полагают, что визуальное осуждение на упаковках сигарет существенно поможет в борьбе с курением. Особенно это может помочь тем людям, кто курит не ради самоутверждения или собственного удовольствия, а потому что давно зависимы. Они отмечают, что такой метод почти не работает на тех, для кого курить это определенный стиль в жизни. Существует мнение, что такие картинки лишь усугубляют депрессивное состояние курильщика, но не помогает ему бросить курить. Исследователи предлагают коллегам сделать сравнительную статистику, как люди реагируют на пачки с осужденными лицами, и как они будут реагировать на изображения о том, какую радость близким людям может принести отказ от курения.