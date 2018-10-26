Психологи: дети повторяют количество партнеров своих матерей

Женщины неосознанно передают потомкам свое поведение браке и гражданских отношениях. Такое исследование опубликовал журнал PLoS ONE.

Группа психологов из США проверили гипотезы о наследовании количества партнеров от родителей. Они предположили, что в процессе играют роль три фактора. Первый - экономический. Возможно, люди из бедных семей чаще ссорятся и распадаются. Второй причиной признали личностные характеристики матерей. Более общительные и веселые женщины, как правило, проще находят себе пару и лучше сохраняют отношения, а депрессивные не умеют справляться с конфликтами и чаще расстаются. Ещё одним фактором ученые выбрали ответственность партнеров. Наблюдая такое поведение, дети с возрастом могут его повторять. Согласно гипотезе, чем старше ребенок, тем сильнее он будет соответствовать привычкам матери.

Исследователи обратились к данным о 7152 человек, полученных путем Национального лонгтитюдного опроса детей и молодежи. Американцы обоих полов возрастом от 14 до 22 лет периодически проходили опросы с 1979 по 2012 года. Как оказалось, что количество партнеров матери и ребенка примерно совпадает в большинстве случаев. Чем богаче семья, тем прочнее отношения наследников и меньше расставаний. Психологи заметили, что у дети работающих матерей склонны чаще менять партнеров. Да и гипотеза о качествах человека тоже подтвердилась. Однако разница между "брачным поведением" старших и младших братьев (сестер) является незначительной.