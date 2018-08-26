Эксперты рассказали, как справиться со страхами

Сегодня, 02:30 \\ Психология

В преддверие Дня всех святых по всему миру празднуется Хеллоуин - люди наряжаются в оригинальные костюмы, делают макияж и пугают окружающих своим видом.

Именно поэтому эксперты рассказали, как справиться со своими страхами. Так, фобия может возникнуть не только от самого события, но и от его ожидания. К примеру, если говорить о никтофобии, то есть боязни темноты, то это явление является страхом перед событием, а боязнь открывать глаза - страх перед тем, что темнота исчезнет.

Основные симптомы фобии - сухость во рту, паника, потливость, чувство тревоги и тряска. Для того, чтобы избавиться от боязни, психологи советуют постепенно воздействовать на те стимулы, которые являются источником фобий. К примеру, благотворно на человека могут повлиять когнитивно-поведенческая терапия и внимательность.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что при наличии сильного страха нужно обратиться к специалисту.

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Автор - Татьяна Сазонова
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