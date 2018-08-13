Ученые назвали месяц, когда рождаются самые успешные люди

Специалисты университетов Торонто, Флориды и Северо-Западного университета рассказали, что месяц рождения серьезно влияет на нашу жизнь. Также они назвали месяц, когда рождаются самые успешные люди.

Специалисты провели исследование с целью выявить, как время рождения влияет на человека и его будущую жизнь.

Для данного эксперимента было отобрано 6,43 тысяч человек. Психологи, социологи и медики наблюдали за жизнью добровольцев, анализируя из умения, личные умения и когнитивные навыки. Также, специалисты наблюдали за тем, каких высот достигают участники эксперимента. По окончанию исследования специалисты собрали и проанализировали даты рождения участников.

Когда все данный были получены, ученые рассказали, что некоторым людям проще добиваться поставленных целей, они наделены самыми необходимыми качествами и сами по себе являются счастливчиками и успешными людьми. Ученые говорят, что для этого лишь нужно родиться в определенный месяц.

Так ученые выявили, что самые успешные люди, обладающие талантами, оптимизмом и стремлению к богатству и успеху рождаются именно в сентябре. Эксперимент показал, что количество успешных людей по большей части родились именно в этот осенний месяц (65%). При этом подобная тенденция не замечена в соседних от сентября месяцах.